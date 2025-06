La notte del 118 in Brianza: 18enne investito a Vimercate e i soccorsi a chi ha bevuto troppo

Sono state soprattutto le intossicazioni da alcol a innescare il maggior numero di interventi del personale di soccorso inviato dal 118 tra la serata di sabato 14 e la notte di domenica 15 giugno.

Ma i primi invii, in codice giallo, fortunatamente senza esito successivo, sono stati per una aggressione e una lite, la prima attorno alle 22 a Desio, coinvolta una 50enne, la seconda alle 23 a Giussano. Un’altra aggressione è stata segnalata attorno alle 24.30 ad Agrate, in via Lecco, mentre poco prima dell’una di notte un 18enne è stato soccorso in codice verde a Vimercate dopo essere stato investito mentre transitata in bicicletta in largo Europa.

La notte del 118 in Brianza, gli interventi per le intossicazioni etiliche

Dopo l’una di notte è quindi partita una sequela di soccorsi per eccesso di alcol: all’1.13 a Vimercate in via Mazzini, un 18enne, all’una e mezza un 22enne a Roncello, alle 3 un 28enne a Bovisio Masciago, alle 4.30 un 25enne a Lissone. In tutti i casi si è trattato di persone assistite in codice verde.