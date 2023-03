La cartoleria Airone chiude dopo 35 anni a Lesmo

Chiude dopo 35 anni la libreria e cartoleria Airone di Lesmo. A fine marzo Concetta Meta per tutti Tina abbasserà per sempre la saracinesca del suo negozio di via XXV Aprile. “È giunto il momento di andare in pensione – ha detto la commerciante – farò la nonna e non solo quando staccherò da questa attività che mi ha dato tanto”. Infatti per la cartolaia, “grazie ai clienti ho trovato tanti amici con cui condividere tutti questi anni insieme e mi dispiace veramente lasciarli però è giusto così”.

La cartoleria Airone chiude e la signora Tina va in pensione

Era infatti il marzo 1988, quando Meta acquisì la licenza per la cartoleria e da allora ha sempre lavorato con quell’entusiasmo e quella voglia di aiutare chiunque entrasse dalla porta, facendo anche le fototessere a centinaia e centinaia di lesmesi. “Mancherà certamente un riferimento per tutti noi qui al centro commerciale” ha raccontato una signora passando all’Airone. Segno di come in oltre tre decenni la cartoleria è entrata a poco a poco nel cuore di molti abitanti della zona. E nonostante i supermercati e la vendita online di tanti prodotti di cancelleria Meta ha confessato che “non ho mai sentito la crisi anche perché ho sempre avuto il mio giro di clienti”. Proprio perché grazie al commercio di vicinato si crea quel rapporto umano tra il negoziante e l’acquirente difficile da costruire negli store o sulle piattaforme dell’e-commerce. Intanto gli attestati di stima continuano ad arrivare anche attraverso WhatsApp a Meta e un po’ di emozione resta per la signora Tina.