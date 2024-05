Interventi Pnrr a Monza e in Brianza, insediata la Cabina di coordinamento in Prefettura

In videocollegamento con la premier Giorgia Meloni e i ministri Matteo Piantedosi (Interno) e Raffaele Fitto (Affari europei, politiche cdi coesione e Pnrr) si è tenuta lunedì 27 maggio anche in Prefettura a Monza la riunione di insediamento delle “cabine di coordinamento”, per definire: “il piano di azione per l’efficace attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal Pnrr (Piano nazionale di Ripresa e Resilienza”.

La “cabina” brianzola, recentemente istituita dal prefetto Patrizia Palmisani, ha lo scopo principale di affiancare e accompagnare gli Enti del territorio “titolari di interventi previsti dal Pnrr” anche per intercettare tempestivamente e affrontare “eventuali rallentamenti o criticità”.

Cabina di coordinamento per gli interventi Pnrr in provincia: videocollegamento con la premier

Ai lavori dell’organismo, coordinati dal Prefetto, prenderanno parte rappresentanti della Provincia di Monza e della Brianza, della Regione Lombardia e della Ragioneria Generale dello Stato, oltre che i sindaci dei comuni titolari e i rappresentanti delle amministrazioni centrali: “a cui faranno riferimento i progetti di volta in volta oggetto di trattazione”.

Cabina di coordinamento per gli interventi Pnrr in provincia: chi potrà partecipare

In caso di specifiche esigenze potranno essere chiamati a partecipare ai lavori della Cabina anche i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni imprenditoriali “comparativamente più

rappresentative a livello nazionale”, oltre che altri soggetti pubblici interessati. Previsti durante i lavori anche “contatti con la Struttura di missione costituita presso la Presidenza del Consiglio” per “superare eventuali problematiche che potranno essere rilevate” e per “sostenere adeguatamente l’attuazione dei progetti”.