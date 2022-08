Incidente per fortuna senza gravi conseguenze in via Orcelletto a Seregno

Attimi di spavento giovedì 11 agosto, alle 12.30 circa, in via Orcelletto a Seregno. Per cause ancora da accertare, una distrazione o un malore tra le opzioni, una donna di 46 anni, all’altezza del civico 97 dell’arteria periferica in zona Santa Valeria, ha perso il controllo della sua Renault Clio, andando a sbattere contro un palo della pubblica illuminazione. Immediato è scattato l’allarme, che ha condotto sul posto un’ambulanza della Croce Bianca di Besana in Brianza, allertata con il codice giallo, quello solitamente riservato ai casi di media gravità, la polizia locale cittadina ed i vigili del fuoco di stanza in via Ballerini.

Incidente: la donna rifiuta il trasporto in ospedale



All’arrivo dei soccorsi, la quarantaseienne è parsa però in buone condizioni, tanto da rifiutare la possibilità di un trasporto in ospedale. La peggio l’ha avuta così la sua vettura, che ha riportato danni ingenti, in modo particolare nella sua parte anteriore.