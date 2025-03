Incidente in direzione nord, Valassina temporaneamente chiusa a Desio

Incidente stradale sulla Statale 36 Valassina, in direzione nord, all’altezza di Desio nel pomeriggio di domenica 16 marzo. Coinvolto un motociclista 22enne. Ancora da ricostruire la dinamica del sinistro: il centauro potrebbe avere fatto tutto da solo ma non è escluso il contatto con un’auto. Dal punto della caduta la moto è scivolata per oltre 30 metri.

La scena dell’incidente in Valassina

Incidente a Desio sulla Valassina: ferito un motociclista 22enne

Sul posto, oltre a mezzi di soccorso inviati dal 118, un’ambulanza della Croce verde di Lissone e una automedica di Desio in codice giallo, si è portata anche una pattuglia della Polizia stradale per i rilievi del caso e regolamentare il traffico dato che la superstrada è stata temporaneamente chiusa con obbligo di uscita a Desio. Il 22enne, che ha subito un forte trauma a causa della caduta sull’asfalto, sarebbe rimasto sempre cosciente ed è stato portato al Pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo per accertamenti.