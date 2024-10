Incendio in un locale pubblico di Desio circoscritto dai vigili del fuoco, nessun ferito

Intervento dei vigili del fuoco a Desio, nella mattina di domenica 6 ottobre per un incendio che ha interessato un locale pubblico. Sul posto, attorno alle 9 del mattino si sono portate squadre del Comando provinciale di Monza e Brianza che hanno prontamente estinto l’incendio evitando la propagazione delle fiamme ai locali limitrofi del locale, in tal modo non hanno subito danni.

Sul posto erano presenti diversi mezzi: tre autopompe, un’ autoscala e un carro soccorso. Non risultano coinvolti feriti. Accertamenti in corso sulle cause.