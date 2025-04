Incendi a Nova e Lentate, bruciati 3.500 metri di coltivazioni

Il vento ha probabilmente alimentato l’incendio che nella serata di lunedì 31 marzo, attorno alle 19.30, ha interessato un campo agricolo a Nova Milanese, in via degli orti. Le fiamme sono state affrontate da squadre dei vigili del fuoco del Comando di Monza e Brianza con un’autopompa e il modulo spegnimento rapido da Lissone che hanno lavorato sia manualmente, con l’utilizzo di badili e flabelli battifuoco, che con un mezzo Anti Incendio Boschivo. Dal Comando segnalano che sono bruciati circa 3500 metri quadrati di coltura.

L’intervento dei vigili del fuoco

L’incendio di Lentate: interessato sottobosco e sterpaglie del Parco Groane

Al medesimo orario un alto rogo è scoppiato a Lentate sul Seveso, in via Lombardia, nel Parco delle Groane dove è bruciata una piccola parte di sottobosco e sterpaglie Anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco con un’autopompa da Seregno e un’autobotte da Lazzate