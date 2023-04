Inaugurata la 63esima sagra dell’asparago rosa di Mezzago

Si è aperta ufficialmente sabato 22 aprile con un pranzo istituzionale organizzato a Palazzo Archinti la 63esima edizione della Sagra dell’Asparago Rosa di Mezzago. L’avvio ufficiale del mese dedicato al prodotto tipico dei campi mezzaghesi è stato dato alla presenza di rappresentanti delle istituzioni – compresi i sindaci del territorio e il presidente della Provincia di Monza e Brianza Luca Santambrogio, oltre alla senatrice Erika Stefani e il presidente del Consiglio Regionale Federico Romani – delle forze dell’ordine ma anche delle realtà associative del territorio. A far gli onori di casa i tanti volontari della Pro Loco, il sodalizio che da oltre un trentennio si occupa dell’organizzazione della Sagra e il sindaco Massimiliano Rivabeni. Il pranzo è stato anche occasione per celebrare il riconoscimento di Sagra di qualità conferito da Unpli.

Inaugurata la 63esima sagra dell’asparago rosa e il premio Unpli

«Saluto tutte le autorità presenti – le parole del primo cittadino -. La vostra presenza è un segno tangibile del sostegno che la nostra città riceve. Ringraziamo i volontari della Pro loco, che con il loro impegno hanno contribuito a mantener viva questa tradizione e a migliorarla di anno in anno. Un impegno e ricerca che ha portato ad ottenere questo riconoscimento che è stato ritirato al Senato e che per tutti noi mezzaghesi è motivo di orgoglio. Un ringraziamento va anche all’associazione “Vivi Mezzago”, che partecipa attivamente all’iniziativa gestendo la Trattoria dell’asparago rosa nella sala Arca dell’oratorio, ma anche a tutte le associazioni cittadine che animeranno le prossime settimane, ai ristoratori e alle altre realtà cittadine. Questa manifestazione attira ogni anno migliaia di persone ed è un momento di grande importanza per la nostra comunità perché ci permette di condividere la nostra cultura gastronomica e le nostre tradizioni. Un grande grazie agli asparagicoltori, grazie alle loro fatiche nei campi possiamo gustare l’asparago rosa».

Inaugurata la 63esima sagra dell’asparago rosa e la soddisfazione della Pro Loco

Il presidente Pro Loco Lydia Viviani ha consegnato riconoscimenti particolari ai tanti che negli anni si sono spesi per la valorizzazione del prodotto, dagli ex presidenti dell’associazione ai sindaci, donando loro tutti una foto storica della Sagra: «Quest’anno per noi è particolare proprio perché abbiamo ottenuto questo riconoscimento e per noi è questa è una grande soddisfazione– ha spiegato -. Il merito va a tutti i volontari e alle tante persone che hanno messo passione, amore ed entusiasmo hanno fatto grande questa Sagra insieme alla Pro Loco. A loro il mio più grande grazie». Il calendario della kermesse prevede tante iniziative che si protrarranno fino al 21 maggio con la giornata clou che si terrà domenica 14 maggio, con il tradizionale «Mezsvago».