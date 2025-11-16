In 800 da Desio a Seregno e ritorno nel ricordo del commerciante Mario Sala

Andata in scena domenica 16 novembre la marcia non competitiva da Desio fino a Seregno e ritorno, che ogni anno raccoglie centinaia di conoscenti e amici di Mario Sala, il commerciante morto nel 2023 per un male incurabile. Anche Federico Romani, presidente del consiglio regionale lombardo, appassionato sportivo nel tempo libero, ha voluto prendere parte all’evento e in conclusione si è offerto per estrarre i premi della lotteria dei partecipanti.

In 800 alla marcia Desio-Seregno, il presidente del consiglio regionale ha estratto i biglietti della lotteria

La mattinata della camminata si è risolta ancora una volta in un bagno di folla con circa 800 impavidi che hanno sfidato la pioggia battente di domenica mattina per percorrere i 9 km circa del percorso. Con le forze dell’ordine e i volontari impegnati a sorvegliare e disciplinare il traffico: dalla partenza alle 8.45 da piazza Don Giussani a Desio fino all’arrivo a Seregno e poi per il ritorno indietro. “Ringraziamo gli 800 partecipanti – ha commentato Mara, la moglie di Sala – un po’ meno delle passate edizioni. Ma il fatto che abbiano sfidato il maltempo di una domenica mattina come questa manifesta in maniera evidente che ricordo e quando affetto abbia lasciato Mario” a sua volta grande sportivo e sciatore per tutta la vita.