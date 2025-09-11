Il cordoglio del Comune di Monza per la morte di Dario Visconti, ex presidente Apa Confartigianato

Una figura di riferimento della vita economica e produttiva della Brianza. L’amministrazione comunale di Monza, con il sindaco Paolo Pilotto, esprime cordoglio per la scomparsa di Dario Visconti, storico presidente di Apa Confartigianato Imprese dal 1990 al 2008.

Il cordoglio del Comune di Monza per la morte di Visconti: «Ha guidato la stagione dei passaggi generazionali»

«Ha guidato con pacatezza la delicata stagione dei passaggi generazionali che molte famiglie artigiane hanno affrontato negli anni, fornendo leve preziose per consentire alle imprese di affrontare le sfide imposte da una spinta all’innovazione sempre più veloce e da un mercato globalizzato», ha ricordato il sindaco Pilotto.

Visconti, classe 1940, è morto mercoledì 10 settembre. Funerali in Duomo a Monza sabato 13 settembre alle 10.45.