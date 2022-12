Il Comune di Lesmo fa rete con le associazioni (anche) per un paese più inclusivo

Lesmo punta ad aiutare sempre di più il mondo del volontariato e a creare un territorio sempre più inclusivo per il mondo della disabilità.

Il Comune di Lesmo e il tavolo sulla disabilità

Nelle scorse settimane l’amministrazione ha aperto proprio il tavolo tematico sulla disabilità raccogliendo diversi spunti come ha spiegato l’assessore ai Servizi Sociali Sara Dossola che ha parlato del “progetto di stendere una carta dei servizi per le famiglie con portatori di handicap fisico o intellettivo facendo rete con le diverse realtà del paese, che sono delle preziose risorse e danno anche nuovi punti di vista e stimoli per rendere ancora di più il mondo della scuola e del lavoro inclusivi. Il primo incontro è stato molto partecipato e ci ritroveremo a febbraio. Certamente come amministrazione stiamo notando quanto i casi sociali siano in aumento negli ultimi tempi e questo ci impegna a dare risposte concrete. Basti pensare che abbiamo implementato ad esempio il capitolo del sostegno scolastico alla disabilità, che abbiamo trovato una collocazione a una persona senza fissa dimora e ogni mese la Bottega Solidale della Caritas distribuisce generi alimentari per 70 nuclei familiari della nostra comunità”.

Il Comune di Lesmo e il ruolo delle associazioni

Mentre domenica 4 dicembrel’assessore insieme al sindaco Francesco Montorio per festeggiare la giornata mondiale del volontariato, istituita dall’Onu nel 1985 ha incontrato i dieci sodalizi lesmesi in sala consiliare per celebrarli e sostenerli nelle loro attività con l’incontro “La scelta di essere comunità”. “Il volontariato è una scelta consapevole di comunità e fraternità, l’io senza il noi si atrofizza nell’egoismo e sprofonda nella solitudine” questo il pensiero di Dossola che ha sottolineato come “fare rete con queste associazioni è fondamentale in tutti i vari ambiti e in special modo anche nel sociale, dove molto spesso loro rivestono un ruolo fondamentale”. In municipio si sono presentate: Avis, Cronoteca, Croce Bianca, Protezione Civile, Eos Cooperativa Sociale, il Movimento Terza Età, i Nonni Vigili, Cadom, Caritas, la Lega del Filo d’Oro e il Centro Anziani. Durante l’incontro, ogni sodalizio si è raccontato portando alla luce la propria specificità e il proprio valore. Il sindaco, nel ringraziare i partecipanti per quanto fanno e l’esempio che danno, ha ricordato le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “Il volontariato è una passione che sconfigge l’indifferenza”.