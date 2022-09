Il circolo Pd fa festa a Vimercate e campagna elettorale con Rampi e Perelli

È in corso questo primo weekend di settembre la festa dell’Unità organizzata al Basel di Oreno dal circolo Pd di Vimercate. Quale miglior occasione per parlare di politica a tutti i livelli soprattutto a circa 20 giorni dalle elezioni nazionali. A prendere la parola venerdì sera 2 settembre sono stati il senatore e vimercatese doc Roberto Rampi, che punta a Montecitorio come anche l’assessore all’Istruzione di Seregno Federica Perelli conta invece di entrare a Palazzo Madama.

Il circolo Pd fa festa e Rampi attacca la destra

“Questo governo deve intervenire sul caro bollette – ha dichiarato Rampi – e mi sorprende che le forze politiche di centrodestra adesso chiedono a Draghi di calmierare i costi, ma non si rendono conto che se la legislatura fosse andata avanti fino alla fine del mandato, il presidente sarebbe stato uno scudo di fronte alle pressioni economiche. Abbiamo una destra che per interessi banali ha perso una figura di riferimento”. Lo stesso ex vicesindaco ha anche sottolineato che “noi non raccontiamo balle sappiamo quali sono i problemi e per questo il governo sarebbe dovuto procedere fino a marzo. Noi come Partito Democratico ci impegniamo a mettere un costo sociale per l’energia e mettere un tetto ai prezzi”. Non è mancato poi un accenno a Vimercate e al progetto di collegare la Villa Sottocasa e il grande parco adiacente. “C’è un parco straordinario che riunificandolo connesso al Must vuol dire dare nuovo slancio alla nostra città con i fondi Pnrr”. La vera sfida per Rampi è “convincere le persone ad andare a votare il 25 settembre”.

Il circolo Pd fa festa e Perelli pone attenzione ai giovani e all’impegno di tutti

A rincarare la dose Perelli ha detto che “abbiamo un programma che se ognuno fa il suo pezzettino migliorando il Paese e facendo rete contro le fragilità e dando attenzione ai giovani. Oltre al salario minimo”. Alla discussione ha preso parte anche il sindaco di Vimercate Francesco Cereda e il segretario del circolo Pd Francesca Crippa. Oltre al vice ministro dell’Interno Matteo Mauri, che è candidato anch’egli alla Camera dei Deputati.