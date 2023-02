“Il cervello in azione” a Monza, incontri per il benessere cognitivo

In occasione della settimana mondiale del cervello, Generazione Senior (un progetto della Cooperativa La Meridiana) e l’Associazione Assomensana di Monza propongono nel capoluogo brianzolo un ciclo di eventi dal titolo “Il cervello in azione” dedicati al benessere del cervello e alla prevenzione del declino cognitivo. Un modo per allenare e stimolare la mente così come in palestra si fa con il corpo.

“Il cervello in azione” a Monza: primi incontri l’1 e 7 marzo

Si comincia mercoledì 1 marzo alle 15 allo Spazio Eventi Manzoni16, di via Manzoni 16 con un incontro scientifico divulgativo dal titolo “I pilastri per un cervello efficiente”. Relatori saranno Marco Fumagalli, coordinatore Servizi Educativi de La Meridiana, Giuseppe Iannoccari neuropsicologo, docente all’Università Statale di Milano e presidente Assomensana, Katia Stoico psicologa della Fondazione Manuli ETS, Nino Frustaglia, medico geriatra e cardiologo.

Martedì 7 marzo alle 15 nella Sala San Gerardo di viale Cesare Battisti 86 si metterà al centro “Il cervello creativo” con esibizioni e performance live di musica e pittura. Interverranno Marco Fumagalli, Lucia Corno, musicista e musicoterapeuta, Fabrizio Vendramin, artigiano creativo e Giuseppe Iannoccari.

“Il cervello in azione” a Monza: laboratorio culinario e banchetti di libri

Lunedì 13 marzo alle 18 il cervello si sposterà in cucina, precisamente nello spazio Home Chef di Coincasa in via Manzoni 22. Qui Marco Fumagalli, Katia Stoico, Giuseppe Iannoccari, Elena Rosella, medico nutrizionista, e gli chef Butticè, terranno un laboratorio culinario nel quale i partecipanti potranno preparare alcune ricette “amiche” del cervello.

Sabato 25 marzo dalle 11 alle 17, in occasione della Giornata di Promozione della Lettura, si svolgerà sotto i portici dell’Arengario l’iniziativa “Il cervello che legge”. Saranno allestiti banchetti con libri salvati dal macero e donati a La Meridiana. Sarà possibile scambiare i propri libri grazie all’iniziativa di bookcrossing, leggere brani ad alta voce o semplicemente ascoltare. Nel pomeriggio si terrà una relazione scientifica sul tema “Quali sono i benefici della lettura per il cervello?” intervallata da brani che saranno letti e recitati da un’attrice professionista. Infine, venerdì 31 marzo alle 15 è prevista una camminata al parco per tenere “Il cervello in movimento”. Un’iniziativa di gruppo con uno specialista che proporrà momenti di attività motoria, ginnastica mentale e socializzazione.

“Il cervello in azione” a Monza: come partecipare

Tutte le iniziative sono realizzate in collaborazione con la Fondazione Manuli ETS, il sostegno della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza e il patrocinio del Comune di Monza. Si tratta di eventi gratuiti, ma per partecipare occorre riservare il proprio posto iscrivendosi al link: https://forms.gle/3du8XSowh7KhhVgw6: Info: generazione.senior@cooplameridiana.it; WhatsApp 342 3888803.