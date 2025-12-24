Il 2025 della Questura di Monza: 16mila chiamate al 112 e sequestrati oltre 15 chili di droga

L’impegno per la sicurezza misurato con i numeri: sono state oltre 16.000 le chiamate al Numero Unico di Emergenza 112 gestite nel 2025 dalla Questura di Monza e Brianza. Gli uffici hanno poi ricevuto più di 1.600 denunce e querele, con 507 persone denunciate e 154 arrestate. Sempre significativa la lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti: gli agenti hanno sequestrato oltre 15 chili di droga. Sul fronte della prevenzione, poi, complessivamente sono state identificate oltre 41.000 persone e controllati più di 7.700 veicoli.

La sicurezza parte innanzitutto dal controllo: la risposta si è manifestata con 122 servizi straordinari svolti anche con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine. In materia di ordine pubblico sono state poi emanate 1.780 ordinanze. Garantiti inoltre 530 servizi in occasione di eventi sportivi, manifestazioni e iniziative pubbliche.

Il 2025 della Questura di Monza e Brianza: grande attenzione alla prevenzione

Particolare attenzione è stata dedicata alle misure di prevenzione, con l’adozione di avvisi orali (109), fogli di via (142), DASPO sportivi (17) e urbani (70), nonché provvedimenti a tutela della sicurezza urbana. Importante anche l’attività a favore delle vittime vulnerabili, con numerosi ammonimenti per violenza domestica e atti persecutori, quasi 150, interventi per la tutela dei minori. Effettuati anche 30 accertamenti su minori scomparsi. Ben 315 le deleghe “Codice Rosso”, otto le misure cautelari “ex Codice Rosso” eseguite.

Nel settore dell’immigrazione sono stati rilasciati oltre 18.000 permessi di soggiorno e adottati 564 provvedimenti di contrasto all’immigrazione irregolare. La Polizia Scientifica ha effettuato 120 sopralluoghi e oltre 2.100 fotosegnalamenti.

Il 2025 della Questura di Monza e Brianza: rilasciati oltre 42mila passaporti

L’attività amministrativa ha portato al rilascio di oltre 42.000 passaporti, mentre la Polizia Stradale e la Polizia Ferroviaria hanno garantito elevati livelli di controllo e sicurezza rispettivamente sulla rete viaria e ferroviaria del territorio. La Polstrada ha riscontrati quasi 7mila violazioni al Codice della Strada con 757 patenti ritirate e 4 arresti. In tutto controllati oltre 17mila veicoli. Sono stati 228 gli automobilisti positivi all’alcol, 18 a droghe. Quasi 900 i treni scortati dalla Polfer con 24mila persone controllare e sei arresti.

Il 2025 della Questura di Monza e Brianza: i progetti di educazione alla legalità nelle scuole

Nel corso del 2025, infine, la Questura ha inoltre incontrato circa 2.000 studenti nell’ambito dei progetti di educazione alla legalità. Coinvolti l’istituto Comprensivo “Stoppani” di Seregno, Istituto Olivetti di Monza, Istituto Comprensivo “II Via Stelvio” di Cesano Maderno, Istituto Superiore Comprensivo “Martin Luther King” di Muggiò, Istituto Comprensivo “Don Beretta” di Giussano, Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” di Monza, Collegio Paritario Bianconi di Monza, Istituto Comprensivo di Lazzate, Istituto Comprensivo “Maria Montessori” di Ronco Briantino, Istituto Comprensivo “Correggio” di Monza, Istituto Comprensivo “Manzoni” di Bovisio Masciago, Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” di Carate Brianza, l’Istituto Comprensivo “A. Sassi” di Renate, Liceo “Carlo Porta” di Monza, ITI “Pino Hensemberger” di Monza, Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Besana Brianza.

La Questura è tra l’altro componente del tavolo permanente istituito all’I.I.S. di Carate Brianza nell’ambito della prevenzione del Bullismo e Cyberbullismo e promozione alla legalità, e, più di recente, su proposta del Liceo artistico “Amedeo Modigliani” di Giussano, ha aderito alla istituenda rete di scopo provinciale nell’ambito del progetto denominato “A scuola contro la violenza sulle donne” (previsto dalla Legge Regionale 11 del 2012) di cui alla convenzione tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, per il triennio scolastico 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028.