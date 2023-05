I vigili di Agrate salvano una tartaruga

La polizia locale di Agrate salva una tartaruga carnivora. Nel pomeriggio di giovedì 4 maggio, mentre i vigili si trovavano in servizio fuori dalle scuole elementari insieme ad alcuni cittadini si sono accorti della presenza dell’animale, che vagava all’incrocio tra via Battisti e via Panzeri. Dopo qualche difficoltà gli agenti sono riusciti a recuperare la testuggine lunga almeno 30 centimetri.

I vigili di Agrate e il trasferimento al Parco delle Groane

La tartaruga è stata tenuta per due giorni al comando di piazza San Paolo nutrendola con acqua e insalata prima di trovare un’adeguata collocazione sabato mattina 6 maggio nel parco delle Groane in collaborazione con le Gev.