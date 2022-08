I dati di diffusione del Covid 19 sul territorio regionale di mercoledì 10 agosto

Il report quotidiano della diffusione del Covid 19 sul territorio regionale, pubblicato mercoledì 10 agosto da Lombardia Notizie Online, appare incoraggiante. I contagiati ricoverati in terapia intensiva sono quarantadue, cinque in più rispetto alla rilevazione del giorno precedente, mentre i ricoverati al di fuori delle terapie intensive sono 1.081, con un decremento significativo di cinquantasei persone. I tamponi effettuati sono stati 26mila 643, importo che ha portato il totale a 40 milioni 375mila 795, con 3mila 740 nuovi casi di positività (14 per cento). I nuovi decessi sono stati dal canto loro tredici, per un ammontare complessivo di 41mila 839. Nella Provincia di Monza e Brianza, le nuove situazioni di positività registrate sono state trecentotrentacinque.