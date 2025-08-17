«Un onore per l’associazione, uno stimolo per i volontari impegnati nella diffusione della cultura del dono». Il direttivo dell’Aido di Giussano ha commentato così la lettera che la segreteria di Stato del Vaticano ha inviato, per conto di Papa Leone XIV, a titolo di riscontro della precedente missiva augurale, recapitata dal presidente Piero Gallo, all’indomani dell’elezione al soglio petrino del cardinale Robert Francis Prevost.

Aido: il testo della missiva papale

La lettera inviata per conto di Papa Leone XIV

«Sua Santità Leone XIV -recita il testo, firmato da monsignor Roberto Campisi– ha ricevuto con viva riconoscenza le cordiali espressioni di augurio inviate in occasione dell’elezione alla Cattedra di Pietro, unite al cortese omaggio di una pubblicazione curata da codesta associazione». Ed ancora: «Sua Santità ringrazia per il premuroso gesto e per i sentimenti di affetto che l’hanno ispirato e, mentre invoca la luce e la forza dello Spirito Santo affinché la sostenga nel generoso impegno a favore dell’Associazione Italiana Donatori di Organi di codesto Comune, di cuore imparte la benedizione apostolica, pegno di serenità e di celesti consolazioni, che volentieri estende ai collaboratori ed alle persone care».