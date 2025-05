È stato trasportato in codice rosso, quello riservato ai casi di intervento più gravi, all’ospedale San Gerardo di Monza, il giovane di 18 anni che sabato 10 maggio, alle 13.20 circa, all’incrocio tra le vie Prealpi e Ponchielli a Giussano, regolato da una rotatoria nella zona del supermercato Carrefour, è stato suo malgrado coinvolto in un incidente stradale. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo viaggiava in sella al suo scooter, che per cause ancora da verificare è entrato in collisione con un furgone.

Incidente: sul posto per i rilievi la Polizia locale

L’allarme ha veicolato sul posto un’ambulanza della Croce Bianca di Giussano ed un’automedica, oltre al personale della Polizia locale, che ha provveduto ai rilievi di prassi in situazioni analoghe ed ha disciplinato il traffico veicolare. Dopo i primi soccorsi, il diciottenne è stato infine trasferito nel nosocomio monzese.