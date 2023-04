Giussano: ambulanze due volte in pochi minuti nella stessa via

Soccorsi in sirena a Giussano per due volte nel raggio di 100 metri intorno alle 12 di giovedì 13 aprile. La causa sono stati due malori, con trasporto in ospedale, il caso ha voluto che si siano verificati più o meno alla stessa ora e in due punti non troppi lontani di via D’Azeglio.

Giussano: soccorsi per due malori

Un intervento in farmacia per una donna di 59 anni: l’ambulanza è arrivata in codice giallo e ha poi trasportato la signora in verde all’ospedale di Carate Brianza per accertamenti. Allerta in rosso invece per l’altro evento, che ha coinvolto un minore in una vicina scuola: il bambino è stato poi accompagnato in codice di media gravità all’ospedale di Monza.