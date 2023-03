Furto di cibo al Carrefour di Senago, i vigili bloccano una nomade

E’ residente nel campo di nomadi stanziali di via Andrea Costa, la giovane di etnia rom fermata e denunciata a piede libero dopo avere trafugato cibo e prodotti di prima necessità al Carrefour Market di via Risorgimento, nella mattina di venerdì a Senago. La donna, già nota alle forze dell’ordine aveva nascosto i prodotti rubati, all’interno del passeggino che portava con sè ed era uscita senza pagare. E’ stata una pattuglia della Polizia locale senaghese, a bloccare la giovane all’uscita del super e a costringerla a restituire il maltolto a commessi e responsabili del punto vendita, che avevano dato immediatamente l’allarme.

Furto di prodotti al Carrefour di Senago e la prontezza degli agenti

L’episodio si è verificato nella tarda mattinata di venerdì e tutto da ascrivere alla prontezza e alla decisione degli agenti di pattuglia della Locale, che sono arrivati tempestivamente in zona, fermando la nomade che nel frattempo si era allontanata spingendo il passeggino carico di prodotti da banco. I responsabili del punto vendita hanno descritto la ragazza ai vigili che si sono immediatamente messi sulle sue tracce, individuandola infine mentre stava rientrando presso la sua abitazione. Non è stato complicato per gli uomini agli ordini del comandante Tagliabue trovare la giovane che spingeva a fatica il mezzo a quattro ruote stracarico di merci rubate. La perquisizione non è durata a lungo, visto che il passeggino era carico di prodotti di ogni tipo del valore indicativo di 70 euro circa. Il Comando della Locale di Senago segnala che quest’ultima denuncia a piede libero, arriva in un crescendo di casi di tentativi di furti e truffe che stanno caratterizzando la città in questi mesi, e per i quali occorre prestare grande attenzione.