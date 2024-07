Finisce contro una recinzione a Concorezzo, scontro frontale a Seregno: tre feriti

Interventi dei vigili del fuoco martedì 16 luglio per due incidenti stradali avvenuti a Concorezzo e Seregno. Il primo è accaduto in via Ugo la Malfa attorno alle 20:30. Un automobilista per cause in via di accertamento è terminato contro la recinzione di una abitazione. Sul posto sono giunte squadre con autopompe da Vimercate e Monza. Presenti anche le forze dell’ordine e personale del 118 che ha portato un ferito al pronto soccorso in codice giallo.

Lo scontro frontale a Seregno (foto Vigili del fuoco MB)

Incidenti stradali a Concorezzo e Seregno con tre feriti: sul posto i vigili del fuoco

A Seregno si è invece verificato uno scontro tra due vetture in via Macallè, attorno a mezzogiorno. Le due auto, per cause in fase di accertamento si sono scontrate frontalmente. Sul posto per soccorrere i feriti e per il ripristino delle condizioni di sicurezza è giunta una squadra dei vigili del fuoco con una autopompa. Risultano coinvolti due feriti che sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale.