È stato necessario il supporto dei vigili del fuoco anche da Monza e Brianza per l’incendio che sabato sera ha colpito il Monastero della Bernaga, a La Valletta Brianza in provincia di Lecco. L’allarme è scattato intorno alle 20.30 quando le alte fiamme hanno rischiarato la notte: l’incendio si è propagato il tetto dell’edificio storico risalente al 1600.

Fiamme sul tetto del monastero a La Valletta: nove mezzi dai Comandi di Lecco e Como

Sul posto sono intervenute le squadre del Comando di Lecco, supportate da una autoscalala e una autobotte dal Comando di Monza Brianza e un’altra autobotte da Como, per un totale di nove squadre operative.

Le operazioni di spegnimento sono in programma fino alla completa messa in sicurezza della struttura.