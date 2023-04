Esselunga torna a “dare la zampa”: la raccolta di cibo per animali a Monza e Brianza

Esselunga torna a tendere la zampa agli animali in difficoltà. Lo fa con l’iniziativa in programma sabato 22 gennaio, quando in tanti negozi della catena di grande distribuzione sarà possibile acquistare cibo per animali da donare nei carrelli che saranno messi a disposizione della clientela.

Il ritorno di “Diamogli la zampa” è organizzata in collaborazione con la Federazione italiana associazioni diritti animali e ambiente: a oltre 60 delle realtà federate sono destinati i “pacchi alimentari” che poi saranno utilizzati per cani e gatti (e non solo) ospitati nelle strutture o assistiti. Si tratta della settimana edizione, nelle sei precedenti sono stati raccolti quasi 1 milione e 750mila pasti.

Esselunga per gli animali: i negozi di Monza e Brianza

L’iniziativa di Esselunga “Diamogli la zampa” in programma il 22 aprile è organizzata ovviamente anche in alcuni dei supermercati di Monza e Brianza: sarà possibile donare cibo a Monza sia in viale Libertà sia in via Buonarroti, a Giussano, Lissone, Macherio, Seregno, Varedo e Vimercate.