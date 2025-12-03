Il bivio è dietro l’angolo: è arrivato il momento di scegliere la scuola superiore. E tra i tanti strumenti disponibili – open day, la bussola dell’orientamento provinciale, i campus – c’è come sempre uno strumento in più: l’Eduscopio della Fondazione Agnelli, che misura la qualità delle scuole in base ai risultati universitari degli studenti che le hanno frequentate oppure, per l’area tecnico professionale, in funzione sia dell’accesso al lavoro sia dell’adesione tra studi e impiego.

Eduscopio 2025: la classifica delle migliori scuole di Monza e Brianza, i licei

Intanto, liceo classico: vince il Marie Curie di Meda, seguito dal Don Gnocchi di Carate e quindi dal Banfi di Vimercate. Al quarto posto in Brianza il Majorana di Desio, soltanto quinto lo Zucchi di Monza e a seguire il Dehon.

Sul fronte dei licei scientifici il primo posto va al Banfi vimercatese e quindi il Frisi di Monza, con il podio chiuso dal Don Gnocchi caratese. A seguire il Curie di Meda, Majorana a Desio, Frassati di Seregno, Enriques di Lissone, Versari di Cesano. Più in basso in classifica il collegio della Guastalla e il Ballerini di Seregno.

Scientifico ma di scienze applicate, Eduscopio mette in fila innanzitutto il Don Gnocchi, poi il Frisi, il Majorana, il Banfi, Enriques e Curie, Hensemberger a Monza, quindi il Versari e poi il Maddalena di Canossa, poi il collegio Sant’Antonio di Busnago, l’Einstein di Vimercate e il Da Vinci di Carate. Scientifici sportivi, che sono pochi: vince il Da Vinci, poi il collegio Villoresi San Giuseppe, poi il Paci di Seregno. L’allora in scienze umane va al Versari di Cesano e quindi il Parini di Seregno, le canossiane monzesi, il Porta di Monza e quindi il Dehon. Scienze umane ma a indirizzo economico sociale dà il primo posto al Parini, poi le canossiane, quindi Don Gnocchi, Floriani, Porta.

Nessuno batte il Marie Curie tra i licei linguistici, dove al secondo posto c’è il Gandhi di Besana, quindi il Vanoni di Vimercate e il Porta monzese, seguiti da Parini e Mosè Bianchi di Monza, solo dopo il Candia di Seregno e ancora a seguire il Bianconi monzese.

Per gli artistici c’è sempre un nodo: il report non tiene conto delle accademie, quindi storicamente il Valentini, quarto, parte svantaggiato: ai primi tre posti le Preziosine di Monza, poi il Meroni di Lissone, il Modigliani di Giussano, il Gandhi di Besana.

Eduscopio 2025: la classifica delle migliori scuole di Monza e Brianza, gli istituti tecnici

Infine il tecnico economico e il tecnico professionale. Nel primo caso – restando alle prime posizioni – Europa Unita di Lissone, Gandhi di Besana, Levi di Seregno, Versari di Cesano, Bassi di Seregno, Vanoni di Vimercate, Mosè Bianchi di Monza. Nel secondo, primeggia il Vanoni di Monza, poi il Mosè Bianchi, l’Hensemberger e il Mapelli di Monza e, sempre in successione di classifica, Castiglioni di Limbiate, Da Vinci di Carate, più indietro il Fermi di Desio.

Eduscopio 2025: la classifica delle migliori scuole di Monza e Brianza, i professionali

Passando ai professionali (considerando l’inserimento lavorativo), per i tecnico-economici il migliore è il Morante di Limbiate, poi il Bassi di Seregno, indietro il King di Muggiò, i monzesi Bianchi e Mapelli, il Levi di Seregno, quindi Versari, Vanoni e collegio Villoresi San Giuseppe, il seregnese Paci. È il Fermi di Desio invece a vincere tra i tecnico-tecnologici, seguito dal Vanoni, il Da Vinci, il Majorana di Cesano, l’Einstein di Vimercate, l’Hensemberger di Monza, il Mosè Bianchi, Castiglioni, Ferrari, Levi e Mapelli.

Categoria professionale-servizi: primo il Ballerini, poi il Don Gnocchi e terzo il l’Olivetti di Monza, quindi il Meroni di Lissone, il Milano di Meda, il Floriani di Vimercate e il Castiglioni. Infine industria-artigianato: medaglia d’oro al Meroni di Lissone, poi il Floriani di Vimercate e il Ferrari di Monza.