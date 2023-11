“Eccellenza in Villa”, a Monza la prima super degustazione aperta al pubblico dei vini più rari e costosi

Si tratterà della prima degustazione aperta al pubblico dei più rari e costosi vini italiani, venduti in genere solo su assegnazione. Non a caso, la manifestazione, prevista per il 12 novembre in Villa Reale, si chiama L’Eccellenza in Villa. Un evento che è la principale novità di quest’anno della Monza Wine Experience, manifestazione enologica dedicata al vino di qualità giunta alla sua quinta edizione.

“Eccellenza in Villa”, a Monza una “walk around tasting” alla presenza dei produttori

Nei saloni della Villa Reale di Monza, con il Patrocinio della Provincia Monza e Brianza del Comune di Monza e in collaborazione con il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza e Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, si terrà una walk around tasting alla presenza degli stessi produttori che racconteranno ai partecipanti i segreti dei loro vini. Si tratta di etichette tra le più ricercate, dal numero esiguo, tanto che le cantine sono costrette a selezionare a chi venderle, creando liste di assegnazione. Un meccanismo che rende il prezzo di tali vini sempre più elevato ed è quindi difficile, per gli appassionati, non essendo presenti a manifestazioni pubbliche che non siano riservate alla stampa di settore, riuscire ad assaggiarli o ad acquistarli.

“Eccellenza in Villa”, alcune etichette in degustazione in Villa Reale a Monza

Tra le bottiglie in degustazione sono presenti i migliori Fine Wine italiani come Sassicaia (miglior vino del mondo 2015 Wine Spectator), Marroneto (due volte 100/100 Robert Parker), Roagna (due volte 100/100 Decanter), Burlotto Monvigliero (100/100 Robert Parker), Trinoro (100/100 Robert Parker), Montevertine, Ornellaia e la prima uscita in esclusiva di Solaia 2020, rilasciato sul mercato appena il mese scorso. Sul sito della manifestazione sono elencati tutti i 60 vini selezionati per l’Eccellenza in Villa, disponibile link: https://www.monzawinexperience.it/le-cantine/.

Ci sarà anche una sala dedicata al Barolo, organizzata dalla Strada del Barolo, con un banco d’assaggio con alcune delle migliori Mga (Menzioni geografiche aggiuntive) delle Langhe e con alcuni tra i produttori più rinomati della denominazione: Aurelio Settimo, Barolo Rocche dell’Annunziata 2018; Costa di Bussia, Barolo Bussia 2018; Ettore Germano, Barolo Cerretta 2018; Marchesi di Barolo, Barolo Sarmassa 2018; Sara Vezza, Barolo Ravera 2018; e Sordo, Barolo Monvigliero 2018. A selezionare i vini è stato Aldo Fiordelli, giornalista e critico enogastronomico della testata Decanter, membro corrispondente dell’Accademia italiana della vite e del vino e collaboratore di Rcs e di Civiltà del bere, il più antico magazine italiano del vino.

“Eccellenza in Villa”, appuntamento il 12 novembre: biglietto, 110 euro

“A rendere ancora più unico l’appuntamento – ha spiegato Samantha Ceccardi di Visionplus, organizzatrice della manifestazione – sarà la cornice della Villa Reale di Monza, adeguata a una così importante selezione di vini. Pur volendo fare un evento aperto a tutti, il prezzo del biglietto ha dovuto per forza di cose rispecchiare il valore di un evento che raccoglie le etichette più rare e pregiate dell’enologia italiana. Tuttavia, è anche la prima volta che simili vini vengono proposti al pubblico e non solo alla stampa o agli addetti ai lavori”. Il biglietto per L’Eccellenza in Villa, presso la Villa Reale di Monza, ha un costo di 110 euro. I banchi d’assaggio apriranno alle 15 e chiuderanno alle 19. Programma completo e biglietti: https://www.monzawinexperience.it/