Desio: sequestrati 12mila metri quadrati usati come discarica di rifiuti pericolosi

Hanno cercato di trasformare un’area di 12mila metri quadrati di terreno in una discarica di rifiuti anche pericolosi, ma è finita con la denuncia di tre persone alla procura per reati ambientali. Tutto è successo a Desio (un comune già noto per tristemente celebri discariche abusive, come quella della ‘ndrangheta) e il caso è finito nella mani della polizia locale.

Rifiuti pericolosi: il sequestro dei 12mila metri quadri

Il comando della polizia locale, dopo avere ricevuto alcune segnalazioni, ha iniziato le verifiche e diversi controlli che hanno confermato come sull’area – grande più o meno tre o quattro ipermercati – erano stati abbandonati e movimentati rifiuti pericolosi e non pericolosi. Il Comune di Desio non specifica la natura dei rifiuti pericolosi. Il terreno è stato sottoposto a sequestro il 9 novembre e tre persone sono state denunciate.