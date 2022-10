Desio più green: 17 colonnine per auto elettriche in arrivo

Desio diventa più “verde”. Prosegue l’iniziativa di mobilità green promossa dall’amministrazione comunale e dalle quattro società che si sono aggiudicate la gara per la realizzazione di un’infrastruttura di ricarica di auto elettriche, da realizzare in diverse fasi.

Desio più green: attivazione nei primi mesi del 2023

Sono 17 i punti di ricarica (con due colonnine ciascuno) per auto elettriche in corso di installazione sul territorio, tra quelle a disposizione dei veicoli privati e le due postazioni di ‘car sharing’. Gli impianti saranno tutti posizionati entro fine anno, mentre l’attivazione è in programma nei primi mesi del 2023. Be Charge s.r.l., Ressolar s.r.l., Enel X Mobility s.r.l ed Ewiva s.r.l sono le ditte che si sono occupate dell’individuazione dei posizionamenti delle stazioni di ricarica concordati con l’amministrazione comunale e che hanno realizzato la rete di infrastrutture sul territorio. Le colonnine hanno un range di potenza che va dai 22 ai 150 kw e sono dislocate in diverse zone della città. Ewiva s.r.l si sta occupando della realizzazione di una stazione di ricarica ad elevata potenza HPC (high power charging), tra i 150 e i 350 kw, in via Borghetto angolo via Milano presso il parcheggio dell’ipermercato Coop.

Desio più green: come ricaricare

Le colonnine sono accessibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Per ricaricare il veicolo, sarà necessario avere uno smartphone o una tessera identificativa cliente. Il sistema di gestione, di prenotazione e di fatturazione avverrà grazie a un’App gratuita che consentirà, tra l’altro, la ricerca delle stazioni di ricarica su una mappa interattiva e la verifica della disponibilità.