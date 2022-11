Desio: multati due 17enni all’ex Centrostile, passeggiavano tra le rovine pericolanti

Settimana scorsa di nuovo gruppi di giovanissimi avvistati sui tetti; pochi giorni dopo, due 17enni multati perché si aggiravano tra le mura pericolanti. Sono questi i metodi con cui la polizia locale spera di tenere sotto controllo l’ex Centrostile di Desio, l’ex esposizione del mobile in rovina che si affaccia sulla Valassina.

Desio: multati due 17enni all’ex Centrostile, l’accordo con i residenti

«Abbiamo raggiunto un accordo con i residenti di piazza Giotto – dice il sindaco, Simone Gargiulo -. Quando notano qualcosa di anomalo, abbiamo chiesto di avvisarci. In cambio, abbiamo promesso I cittadini di piazza Giotto, come concordato dopo l’incontro di sabato l’altro, quando vedono qualcosa che non va devono allertare i vigili. Questa volta hanno chiamato perché si sono accorti che c’erano due ragazzi dentro l’ex palazzo del mobile. Siamo arrivati subito».

Desio: multati due 17enni all’ex Centrostile, passeggiavano tra le rovine

Quando le forze dell’ordine sono giunte sul posto, i ragazzi stavano ancora passeggiando tra le rovine. Gli amministratori locali hanno anche promesso che terranno pulito il quartiere. I buoni propositi sono stati corroborati da una pulizia approfondita delle aree dismesse e decine di chili di pattume recuperato. Gargiulo di crede: «Sensibilizziamo i cittadini a darci una mano a lavorare meglio».