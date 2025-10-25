Il comando dei vigili del fuoco di Monza e Brianza è intervenuto mercoledì 22 ottobre, in serata, in via Milite Ignoto a Desio, per un incendio all’interno di un capannone non in attività. L’incendio ha interessato rifiuti di vario genere abbandonati all’interno dell’immobile.

Vigili del fuoco: una persona trasferita in ospedale per accertamenti

Una persona, presumibilmente senza fissa dimora, è stata affidata alle cure del personale Areu e trasportata in codice giallo in una struttura sanitaria per accertamenti. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza hanno permesso di contenere rapidamente l’incendio, evitando ulteriori rischi.

Vigili del fuoco: ingente il numero dei mezzi intervenuti

Le unità dei vigili del fuoco impiegate sul posto comprendevano due autopompe serbatoio, un’autobotte pompa, un carro soccorso ed un’autoscala. Sul posto anche le Forze dell’ordine.