Brianza Sud Cronaca

Desio, incendio in un appartamento: i vigili del fuoco evacuano una palazzina

L'episodio si è verificato venerdì 21 novembre, in un'unità abitativa in via per Cesano Maderno. Non risultato persone ferite
di
Desio 2025 vigili del fuoco via per Cesano
I vigili del fuoco al lavoro

Nel pomeriggio di venerdì 21 novembre, le squadre del comando dei vigili del fuoco di Monza e Brianza sono intervenute per un incendio che ha interessato un appartamento situato al quarto piano di un edificio condominiale composto da cinque piani, in via per Cesano Maderno a Desio.

Vigili del fuoco: non risultano persone ferite

All’arrivo sul posto, le squadre hanno provveduto a evacuare rapidamente le numerose persone ancora presenti all’interno dello stabile, poiché le rampe delle scale risultavano invase da una fitta coltre di fumo. Gli occupanti sono stati accompagnati all’esterno in un’area sicura. L’appartamento interessato è stato completamente coinvolto dalle fiamme. Non si registrano persone ferite.

Vigili del fuoco: cinque i mezzi impiegati sul posto

Sul posto sono intervenuti due autopompe serbatoio, un’autobotte pompa, un’autoscala ed un carro soccorso.

L'autore

È la redazione del Cittadino, uno e tutti: garantisce il flusso costante delle notizie. Senza fermarsi.

Tags