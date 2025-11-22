Nel pomeriggio di venerdì 21 novembre, le squadre del comando dei vigili del fuoco di Monza e Brianza sono intervenute per un incendio che ha interessato un appartamento situato al quarto piano di un edificio condominiale composto da cinque piani, in via per Cesano Maderno a Desio.

Vigili del fuoco: non risultano persone ferite

All’arrivo sul posto, le squadre hanno provveduto a evacuare rapidamente le numerose persone ancora presenti all’interno dello stabile, poiché le rampe delle scale risultavano invase da una fitta coltre di fumo. Gli occupanti sono stati accompagnati all’esterno in un’area sicura. L’appartamento interessato è stato completamente coinvolto dalle fiamme. Non si registrano persone ferite.

Vigili del fuoco: cinque i mezzi impiegati sul posto

Sul posto sono intervenuti due autopompe serbatoio, un’autobotte pompa, un’autoscala ed un carro soccorso.