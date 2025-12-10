Desio, in auto con quasi un etto e mezzo di cocaina

Aveva addosso quasi un etto e mezzo di cocaina, un bilancino di precisione, materiale per confezionare dosi di stupefacente, tre telefoni cellulari e 955 euro in contanti, un 28enne sottoposto a controlli da parte dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Desio, nella cittadina brianzola, in via Grandi. L’uomo, arrestato in flagranza di reato, si trovata sul sedile del passeggero di un’auto, condotta da un connazionale, fermata per un controllo.

Desio, un 28enne arrestato dai carabinieri per spaccio

Il 28enne, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, è ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I 955 euro in contanti che gli sono stati trovati addosso sono ritenuti provento dell’attività illecita. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro. L’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato sottoposto a giudizio direttissimo e il giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Desio.