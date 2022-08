Desio e la carica 250 anziani al pranzo di Ferragosto

Più di 250 i partecipanti al tradizionale pranzo di Ferragosto proposto dall’amministrazione comunale di Desio.

Desio e il pranzo di Ferragosto una tradizione consolidata

Anche quest’anno un successo grazie alla capacità di coordinamento e organizzative dei Servizi Sociali del Comune con il supporto del Centro Ricreativo Comunale “Il Girasole” , che durante tutto l’anno propone momenti di svago e attività creative per i meno giovani nella sua sede di Via San Pietro.

Un momento di festa per chi è rimasto in Città con l’obiettivo di non lasciare solo nessuno e passare qualche ora di svago in compagnia. Presente anche il Sindaco Simone Gargiulo (foto) che non ha voluto mancare all’appuntamento , portando i saluti dell’Amministrazione Comunale.

Desio e la festa hawaiana col sindaco

Gli ultra sessantacinquenni desiani sono stati protagonisti, oltre che nella festività del 15 agosto, anche di una festa a tema hawaiano, al fresco della Bocciofila del Parco di Villa Tittoni, dove l’omonima associazione, in collaborazione con in Comune ha proposto lo scorso 12 agosto tombolata, anguria e, in conclusione, una serata danzante molto apprezzata .Un momento di festa per chi è rimasto in Città con l’obiettivo di non lasciare solo nessuno e passare qualche ora di svago in compagnia. Presente anche il sindaco Simone Gargiulo che non ha voluto mancare all’appuntamento , portando i saluti dell’Amministrazione Comunale.