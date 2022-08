Desio, crolla parte di un cornicione: i vigili del fuoco evitano il peggio

Momenti di paura in centro a Desio, in via Sovicana, nella giornata di sabato 20 agosto, intorno alle ore 10:40, dove è crollata parte di cornicione di un edificio abbandonato. La caduta di calcinacci, fortunatamente, non ha causato danni a persone considerando che nella zona in quei minuti non circolava nessuno.

L’area interessata è stata transennata

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Desio con l’autopompa che hanno posizionato una scala per salire e mettere in sicurezza la zona evitando di far cadere le parti di cornicione a rischio crollo, armati di mazza e scalpello. L’intervento è durato circa un’ora. L’area interessata dal crollo è stata chiusa al traffico dalla polizia locale e transennata, in attesa di un intervento più incisivo di una ditta edile.