Dal 1953 al 1988 al Commissariato di Monza, gli auguri del Questore all’ex poliziotto centenario

La Questura di Monza e Brianza nei giorni scorsi ha festeggiato i cent’anni di Vincenzo Zampino, Sovrintendente principale a riposo della Polizia di Stato, per lungo tempo in servizio in Commissariato a Monza. Originario della provincia di Potenza Zampino era entrato nel 1947 nel Corpo delle guardie della Pubblica Sicurezza come allievo guardia ed era giunto a Monza nel 1953 dopo avere prestato servizio a Padova, fino alla conclusione della sua carriera in Polizia nel 1988 per raggiunti limiti di età.

Gli auguri del Questore di Monza a Vincenzo Zampino per il secolo di vita

Per celebrare il significativo traguardo, un equipaggio della Questura di Monza e della Brianza gli ha fatto visita consegnando un messaggio di auguri del Questore, accompagnato dal Calendario ufficiale della Polizia di Stato. Nel messaggio, il Questore ha voluto esprimere sentimenti di profonda stima e riconoscenza, sottolineando come Zampino rappresenti un esempio per tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato: «In questo giorno così importante e speciale desidero rivolgerLe i più sentiti ringraziamenti per il servizio prestato con elevata professionalità e grande dedizione presso la nostra amata Istituzione. Congratulazioni vivissime per aver raggiunto questo importante traguardo e sentiti, affettuosi auguri di buon compleanno. Lei è un esempio per noi tutti».