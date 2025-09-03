Domenica 14 settembre “si corre insieme verso la cura”: l’appuntamento è a Giussano con la nuova edizione della Fibrosi Run, l’evento sportivo e solidale che sostiene la Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica – malattia genetica rara generalmente grave, presente fin dalla nascita, causata da un’alterazione genetica che colpisce principalmente bronchi e polmoni.

Corsa e beneficenza: a Giussano per la Fibrosi Run, nel 2024 raccolti 90mila euro

Dopo il successo dell’anno scorso – oltre 1.200 gli iscritti alla camminata non competitiva e 90mila gli euro raccolti e destinati alla ricerca – la manifestazione quest’anno “punta a un traguardo ancora più ambizioso: aumentare la raccolta fondi e il coinvolgimento del territorio, e questo – fanno sapere i suoi organizzatori – grazie anche alla collaborazione con la Pro Loco di Giussano, il comitato Laghetto e l’associazione Io corro con Giovanni, e grazie al supporto di charity partner locali e nazionali”.

Ritrovo al parcheggio del laghetto di Giussano e partenza alle 9.30: due i percorsi previsti, rispettivamente da sei e dieci chilometri, che si snoderanno proprio attorno al laghetto. La Fibrosi Run 2025 è patrocinata dai comuni di Giussano e di Carate Brianza e dell’Ambito territoriale di Seregno. Per informazioni e iscrizioni: fibrosirun.org.