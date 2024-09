Correzzana: tre auto cannibalizzate per rubare i fari

Ladri a caccia di fari smontano le auto a Correzzana. I malviventi nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 settembre hanno preso di mira due Audi parcheggiate in via Majorana, dove sono state prelevate le luci anteriori.

Correzzana: tre auto cannibalizzate tra via Don Volonteri e via Majorana

Stessa sorte anche per una Bmw posteggiata però in via Don Volonteri a una distanza di circa un chilometro da dove si sono verificati gli altri due furti. Sono stati i proprietari dei veicoli a denunciare l’accaduto via social, facendo trasparire come prevedibile un certo disagio per questo imprevisto. Tra l’altro non sembra nemmeno che sia il primo colpo messo a segno dai cannibali delle vetture di lusso negli ultimi tempi.