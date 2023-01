Correzzana piange Dario Santorelli educatore instancabile per la comunità educativa lecchese e Cascina “Don Guanella”. L’uomo 48enne si è spento dopo aver lottato per lungo tempo contro una malattia e lascia la moglie Erica e i figli Samuel e Nicolò. Lo si vedeva spesso all’oratorio e nella chiesa di San Desiderio ad accompagnare i figli, tanto che chi ha avuto la fortuna di conoscerlo lo descrive come una persona buona, disponibile e sempre presente nella comunità. I funerali sono in programma nella chiesa correzzanese lunedì 30 gennaio alle 14.30.

Correzzana piange l’educatore Dario Santorelli sempre positivo

A dar notizia della sua prematura scomparsa è stata proprio la sua comunità educativa lecchese per la quale si è speso in tutti questi anni attraverso le parole di don Agostino Frasson: “La tristezza, la preoccupazione, la capacità di comprendere, forse anche un po’ di rabbia. Questi e altri sentimenti simili li immagino emergere nei cuori di chi ti ha voluto bene. Penso che ora tu voglia dirci di continuare a crescere, a vivere nella sincerità, con allegria, con generosità e nella positività, perché è proprio lì che continueremo ad ascoltarti, a incontrare il tuo sorriso, un canto alla vita, un invito a vivere sempre e comunque il dono più bello che ci è stato fatto, la vita”.