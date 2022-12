Coronavirus, il bollettino settimanale del 30 dicembre: i numeri di Monza e Brianza e della Lombardia

Sono 272 – stabili – i nuovi casi positivi registrati in provincia di Monza e Brianza tra mercoledì 28 e giovedì 29 dicembre. Secondo i dati settimanali diramati dal Ministero della Salute i malati di Covid ricoverati in terapia intensiva in tutta la regione Lombardia sono 35 (stabili, nessuno a Monza). Sono invece 1.165 i ricoverati con sintomi in altri reparti (-109 in una settimana). I nuovi positivi nell’ultima settimana sono 13.420 e 199 i decessi (in totale 44.688 da inizio pandemia; 3.469 totali in provincia di Monza e Brianza, +16).

Coronavirus, i nuovi contagi nelle province lombarde

I nuovi positivi registrati tra mercoledì e giovedì nelle provincie lombarde: Milano: 892 di cui 329 a Milano città; Bergamo: 199; Brescia: 381; Como: 171; Cremona: 147; Lecco: 80; Lodi: 85; Mantova: 193; Monza e Brianza: 272; Pavia: 165; Sondrio: 28; Varese: 250.