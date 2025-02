Cornate d’Adda: il tetto in fiamme crollato in un appartamento, nessun ferito

Squadre dei vigili del fuoco al lavoro per ore a Cornate d’Adda, in via 25 Aprile, per domare un vasto incendio che nella serata di lunedì 24 febbraio ha coinvolto il tetto e una abitazione al primo piano di uno stabile residenziale. Le fiamme, altissime, hanno avvolto circa 300 metri quadrati di copertura dove erano presenti tra l’altro dei pannelli fotovoltaici.

Cornate, il tetto in fiamme crollato in un appartamento: squadra dei vigili del fuoco al lavoro per ore

Sul posto si sono portate squadre del Comando di Monza e Brianza, Milano e Lecco. Il rogo, scoppiato per motivi al momento ignoti, ha investito il tetto che a causa dei danni è crollato coinvolgendo una abitazione al primo piano dello stabile. Non risultano coinvolti feriti dicono dal Comando brianzolo. Sul posto tre autopompe, due autobotti, un’autoscala e un carro soccorso oltre che forze dell’ordine e personale AREU.