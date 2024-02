Lei, Alessandra Fumagalli, titolare dello studio olistico “La città del sole” di Cornate d’Adda, dopo aver subito per anni richieste e ammiccamenti a sfondo sessuale, ad un certo punto ha detto basta. Stop alla clientela maschile, perché chiede solo massaggi hard.

Cornate d’Adda: il centro olistico dice basta ai massaggi agli uomini, lo sfogo della titolare Alessandra Fumagalli

Non è possibile ha detto Alessandra Fumagalli: «Non è una cosa che riguarda solo me, ma anche tante mie colleghe. Non è un discorso discriminatorio il mio, è un lavoro che faccio con il cuore, con passione, per il quale ho sostenuto anni di sacrifici, di preparazione, di aggiornamenti e poi, un po’ perché sei donna e si parla di massaggi, allora tutto è lecito…. No, non ci sto, non è così. Siamo professioniste che svolgono il lavoro con passione e anche con estrema serietà».

Cornate d’Adda: il centro olistico dice basta ai massaggi agli uomini, «hanno fatto piacere le chiamate delle colleghe»

Una curiosità. La sua denuncia ha avuto un’eco nazionale. Ha già avuto conseguenze sul suo lavoro? «Al momento francamente no, anche se mi ha fatto piacere ricevere telefonate da parte di tante mie colleghe che dopo la mia posizione pubblica hanno cominciato ad esprimere le mie stesse proteste, hanno iniziato a parlare dei problemi a cui andiamo incontro ogni giorno. E sono colleghe che già da tempo hanno abbracciato questo tipo di lavoro. E questo mi ha fatto veramente piacere tanto che proprio nei giorni scorsi una collega mi ha confessato di aver realizzato anche un video dove appunto viene lamentata questa abitudine tipicamente maschilista nei termine peggiore. Telefonate che arrivavano puntualmente ogni settimana dove, appunto, chiedevano determinati trattamenti. Tante volte purtroppo, un po’ per vergogna, un po’ per non far sapere che riceviamo anche quel tipo di telefonate, piuttosto lasciamo passare tutto sotto silenzio. Ma quella sera che ho ricevuto quell’ultima telefonata, e schifata ho scritto quel mio messaggio su Facebook mi sono proprio detta: ma di cosa mi devo vergognare, sono qua a fare il mio lavoro e devo avere remore a denunciare queste schifezze? Anche se, lo confesso, non credevo di suscitare un clamore a livello nazionale»

Cornate d’Adda: il centro olistico dice basta ai massaggi agli uomini, di cosa si tratta

Ma cos’è il massaggio olistico, da cosa si differenzia da un normale massaggio? È una tecnica di manipolazione del corpo che mira a riportare il benessere negli individui nella loro globalità, andando ad agire a livello fisico e mentale e ripristinando l’equilibrio nei meridiani energetici, ovvero quei canali di cui – secondo diverse medicine orientali (come, ad esempio, l’Ayurveda) – l’organismo è dotato e all’interno dei quali scorre l’energia vitale.

Al contrario di altre forme di massaggio, pertanto, quello olistico non mira a ripristinare il benessere, a livello fisico, di una sola parte del corpo (ad esempio, schiena, spalle, collo, ecc.), ma agisce sulla persona nel suo complesso, quindi anche sulle componenti psicologiche, emozionali e spirituali, oltre che fisiche.