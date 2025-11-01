Controlli di Halloween a Monza: chiuso un locale senza condizioni di sicurezza

Controlli a Monza nella notte di Halloween: gli agenti della polizia locale sono stati impegnati nelle principali aree della movida per prevenire feste illegali e spettacoli abusivi o in condizioni di scarsa sicurezza. E proprio per mancanza delle condizioni necesssarie, l’operazione si è conclusa con la chiusura immediata di un locale e la sospensione dell’attività fino alla risoluzione delle irregolarità.

Controlli di Halloween a Monza: le irregolarità riscontrate

Il sopralluogo, intorno alle 2.10, ha verificato l’assenza del piano antincendio e del piano di emergenza, la mancanza delle certificazioni dell’impianto elettrico, la presenza di un tubo del gas all’interno della scala di emergenza, in violazione delle norme. Il locale potrà riaprire solo quando le verifiche tecniche avranno l’approvazione dei vigili del Fuoco.

Controlli di Halloween a Monza: anche un negozio multato

Una sanzione amministrativa è stata invece elevata a un negozio che vendeva beni non alimentari senza l’autorizzazione.