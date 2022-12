Concorezzo: una lite nel parcheggio finisce a bastonate

Una lite per per futili motivi al parcheggio della Lidl di Concorezzo finisce con una coltellata e una bastonata. L’episodio ha avuto luogo mercoledì 30 novembre verso le 22. Un uomo nordafricano S. C. (le sue iniziali) di 44 anni è stato aggredito fisicamente fuori dal discount da N.M.I (queste le sue iniziali), che si è poi dato alla fuga a piedi rompendo anche i vetri di due auto posteggiate.

Concorezzo: una lite e l’arrivo dei soccorsi

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi che si sono portati sul posto con un’ambulanza e un ‘auto medica inizialmente in codice rosso insieme a una pattuglia dei carabinieri. Il ferito è stato poi trasferito in codice giallo all’ospedale di Vimercate, dove è stato dimesso con una prognosi di sette giorni per una contusione alla schiena e una ferita superficiale all’addome.