Concorezzo: grave incidente al Milanino, motociclista in prognosi riservata a Niguarda

Grave incidente in via Veneto a Concorezzo con un motociclista ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Niguarda di Milano. Sabato pomeriggio 5 ottobre verso le 18 il centauro 65enne in sella alla sua moto percorreva la strada in direzione della Sp2 nel quartiere Milanino ha urtato una Mini Minor che usciva in retromarcia da un passo carraio. L’impatto è stato molto violento e il 65enne residente in città è stato sbalzato dalla motocicletta finendo a terra con diversi traumi.

Concorezzo: grave incidente al Milanino e l’intervento dei soccorsi

Immediati sono scattati i soccorsi che si sono portati sul luogo del sinistro con un’ambulanza, un’auto medica e le forze dell’ordine peri rilievi di rito. Il ferito che urlava dal dolore è stato immobilizzato e trasferito con la massima urgenza in codice rosso al nosocomio milanese dove è stato ricoverato, viste le fratture riportate.