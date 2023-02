“Comedy ring”, al teatro San Rocco di Seregno la sfida tra comici di Zelig, Colorado e Camera Cafè

I comici Enrico Luparia, Massimo Costa e Carlo De Benedetto, di Zelig, Colorado, Camera Cafè ed Eccezionale Veramente , saranno protagonisti, giovedì 24 febbraio, alle 21, al teatro San Rocco di Seregno in “Comedy ring”, un format nuovo ed originale nel mondo del cabaret adatto anche alle famiglie prodotto da Sm Management di cui è regista Simone Migliaccio. I tre si sfideranno sul palcoscenico per vincere la corona più ambita, quella delle risate e gli applausi del pubblico che alla fine sarà il solo vincitore. Comedy ring, che approda per la prima volta a Seregno, ha alle spalle un lungo e fortunato tour nei migliori teatri italiani, un tour che sta riscuotendo ovunque i maggiori successi.

Carlo di Benedetto

Seregno, il ricavato di Comedy Ring all’istituto Stoppani e alla media don Milani

L’evento è organizzato dall’associazione di imprenditori e professionisti “Barbarossa” di Seregno di cui è presidente Andrea Maspero, il cui ricavato andrà a beneficio dell’istituto comprensivo Stoppani, tanto da poter permettere loro di sviluppare dei progetti, così come l’acquisto di strumenti musicali per l’indirizzo musicale della media don Milani, ma anche strumenti informatici. “Noi come associazione -ha detto Andrea Maspero– ogni anno, ci organizziamo per creare un evento e poi devolvere il ricavato ad enti, associazioni locali, strutture che manifestano dei particolari bisogni e necessità. Negli anni scorsi abbiamo aiutato Seregno Soccorso, Auto Amica e basket Seregno”. Comedy ring si profila come una serata piena di risate e di divertimento con il coinvolgimento di grandi e piccini.

A “Comedy ring” i personaggi che fanno ridere in tv

I tre comici sul palcoscenico di via Cavour riproporranno i personaggi che interpretano nelle varie trasmissioni televisive. Massimo Costa, il fattorino di Camera Cafè, vestirà i panni del Sit com televisivo e giocherà col pubblico creando della gag, mentre Carlo De Benedetto sarà il Ningia pugliese e racconterà la differenza fra Sud e Nord creando una serie di aneddoti sul suo rapporto coniugale. Enrico Luparia , oltre a condurre la serata animerà gli spettatori presenti in sala con una serie di giochi di magia. I biglietti sono in vendita nei seguenti negozi di Seregno: Casa del tappezziere Dell’Orto di piazza Segni e gioielleria Krimona di via Trabattoni.