Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 21 novembre 2024

Cosa c’è sul Cittadino di giovedì 21 novembre 2024. Nelle edicole e in edizione digitale (clicca qui).

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 21 novembre: in apertura

In apertura il caso degli adolescenti dipendenti da droghe. Il dato emerge dauna conferenza del’Ats, ragazzini già tossici a 13 anni. Nel 2023 sono stati 128 quelli in carico al servizio dipendenze.

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 21 novembre: in primo piano

La qualità della vita: nella annuale classifica di Italia Oggi, la provincia di Monza e Brianza balza al terzo posto. Sul giornale in edicola i piazzamenti nelle macro categorie analizzati uno per uno.

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 21 novembre: le notizie

Il “long Covid” delle truffe: da quando era esplosa la pandemia, con tutte le sue restrizioni, truffe e frodi on line erano diventate uno dei reati più denunciati secondo i dati del Ministero dell’Interno; il Comune di Monza ha deciso di dare un giro di vite anche sul fronte Tari. O meglio di rendere molto più difficile ottenere l’esenzione; ancora i giovani, ma sul fronte dell’occupazione: uno su dieci che non studia e non lavora. La fotografia emersa dal convegno “Non disperdere i tuoi talenti” promosso da Brianza Solidale, in collaborazione con Assolombarda Monza e Brianza.