Carate, la crema al pistacchio di Marco Colzani guest star planetaria grazie alla popstar Billie Eilish

Una crema al pistacchio di Marco Colzani di Carate, titolare di una azienda di prodotti gourmet, è stata scelta dalla postar Eilish per un suo video Tik Tok
La crema ai pistacchi di Colzani su Tik Tok
Dalla Brianza a Hollywood: la crema al pistacchio di Marco Colzani conquista Billie Eilish (e gli Usa ). A volte basta un cucchiaino di crema al pistacchio per attraversare l’oceano. È quello che è successo lo scorso weekend, quando la popstar mondiale Billie Eilish ha scelto, in modo del tutto spontaneo, un’eccellenza italiana per realizzare un dolce nella sua cucina di Los Angeles: la crema al pistacchio firmata Marco Colzani, prodotta artigianalmente proprio a Carate Brianza. Nessuna partnership, nessuna sponsorizzazione. Solo una scelta autentica da parte di una delle artiste più influenti della sua generazione (due Premi Oscar, nove Grammy Awards e oltre 200 milioni di follower sui social), che ha acceso i riflettori internazionali su un prodotto d’eccellenza made in Italy.

Carate, il video di TikTok della popstar in cucina a Los Angeles con la crema al pistacchio di Marco Colzani

È bastato un video della star su TikTok in cui prepara un dolce utilizzando la crema al pistacchio e il prodotto targato Carate Brianza è diventato virale con un effetto immediato sul mercato americano. «Sabato sera alcuni amici, conoscenti ci hanno segnalato il video, e poi sono arrivate le segnalazioni anche dagli utenti -racconta Marco Colzani, fondatore dell’omonima azienda -. Negli Stati Uniti distribuiamo la nostra crema fin dall’inizio e i riscontri sono stati immediati. Ci siamo subito sentiti con Beatrice Ughi che ha un’attività proprio a New York. Sono storicamente nostri importatori anche perché Beatrice è paladina dei prodotti italiani. L’ azienda di Beatrice, con sede nel Bronx, si chiama Gustiamo e importa prodotti italiani di qualità con un’attenzione ai produttori, al territorio, alla qualità delle materie prime nel rispetto e valorizzazione del vero Made in Italy nel mondo». Il valore di questo endorsement non è solo mediatico, ma anche simbolico.

Carate, Marco Colzani guest star: la sua azienda punta a materie prime e qualità delle laborazioni

Billie Eilish è nota per il suo impegno a favore della cucina vegana e sostenibile. La scelta di un prodotto 100 per cento vegetale, privo di additivi e realizzato con ingredienti naturali e selezionati, conferma la coerenza del suo stile di vita e premia la filosofia produttiva dell’azienda brianzola. Con sede in piazza Risorgimento a Carate Brianza, l’azienda Marco Colzani si distingue da anni per la qualità delle sue lavorazioni, la ricerca sulle materie prime e un posizionamento premium che punta dritto al segmento gourmet sia in Italia sia all’estero. Nel suo laboratorio produce confetture, creme e succhi che raccontano la storia della terra «da cui provengono attraverso un processo semplice e naturale, come la tradizione vuole, ma innovativo nel risultato», trasformando materie prime che arrivano da coltivazioni controllate e filiere dirette di aziende agricole che coltivano per l’azienda caratese. Fra i premi ricevuti, a febbraio a Maglie, durante la cerimonia della Compagnia del Cioccolato, sono stati assegnati i Premi Tavoletta d’Oro 2025. Su 1300 prodotti valutati, solo 95 erano arrivati in finale.

