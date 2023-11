Carate Brianza: bagarre sul nuovo McDonald’s, raccolta firme online per dire no

Fermare la realizzazione del fast food su via San Michele al Carso a Carate Brianza. Questo lo scopo della petizione lanciata pochi giorni fa da una cittadina sulla piattaforma change.org.

Carate Brianza: nuovo McDonald’s nell’area che collega con Albiate e la Statale 36

L’area è stata tema caldo dell’ultima campagna elettorale, la zona situata all’intersezione con viale Brianza, ha una destinazione commerciale e, nel Piano di governo del territorio, è prevista la possibilità di edificare una media struttura di vendita, che sorgerebbe, appunto, in prossimità della rotonda, uno snodo importante dal momento che collega Carate ad Albiate verso Monza e, prendendo appunto viale Brianza, porta in direzione della Statale 36.

L’operatore con cui si sta interfacciando il Comune è McDonald’s. Il possibile nuovo insediamento ha scatenato la preoccupazione sui social network con posizioni differenti.

Carate Brianza: il testo della petizione online

«Recentemente, siamo venuti a conoscenza dei piani per l’apertura di un fast food nello spiazzo verde accanto alla rotonda tra viale Brianza e via San Michele del Carso – si legge nel testo che accompagna la raccolta firme – Questa rotonda è snodo nevralgico di Carate e dei comuni limitrofi per raggiungere la Valassina. È anche passaggio obbligato verso il Pronto soccorso e ospedale di Carate. La nostra viabilità in quel tratto è già al limite del collasso durante tutte le ore del giorno. L’aggiunta di un’attività commerciale sempre aperta paralizzerebbe totalmente la circolazione stradale, creando ulteriori disagi ai cittadini e potenzialmente ritardando i tempi di risposta in caso d’emergenza verso l’ospedale. Inoltre, la costruzione su quest’area verde avrebbe effetti devastanti sul nostro prezioso spazio naturale locale. La perdita di aree verdi non solo ridurrebbe la bellezza della nostra città, ma avrebbe anche impatti negativi sulla qualità dell’aria. Chiediamo quindi alle autorità competenti di fermare l’apertura del fast food prevista in questo snodo strategico per tutelare sia la viabilità che le aree verdi della nostra amata Carate Brianza. Per favore, firmate questa petizione. Uniamoci per proteggere il nostro ambiente locale e mantenere fluida la circolazione stradale nella nostra città».

Carate Brianza: botta e risposta tra sindaco ed ex sindaco

Un tema questo che vede maggioranza e opposizione su posizioni diverse sebbene il sindaco Veggian ritenga che l’iter per la realizzazione di un fast food in quella ubicazione abbia avuto inizio con l’amministrazione Paoletti, evidenze respinte al mittente dal Partito democratico che ha chiesto «al sindaco Veggian di rispettare i cittadini fornendo loro un’informazione corretta e di prendersi la totale responsabilità politica delle proprie decisioni».