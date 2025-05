Carambola a Seregno: contro una ciclista e due auto, cinque persone soccorse

Potrebbe essere stato un malore, sono in corso accertamenti da parte della Polizia locale, a provocare nella mattinata di domenica 11 maggio, a Seregno, in via Verdi, l’investimento di una ciclista e poi lo scontro con due veicoli da parte di un automobilista 69enne bergamasco. Fortunatamente pare non si siamo verificate gravi conseguenze per i malcapitati. Cinque le persone soccorse, di età compresa tra i 37 e i 69 anni.

Incidente stradale a Seregno in via Verdi: protagonista un automobilista 69enne

Secondo quanto ricostruito dagli agenti seregnesi, il 69enne alla guida di una Ford Focus proveniente da via Valassina, mentre percorreva via Verdi, in direzione del centro città, ha urtato la bicicletta condotta da una donna e quindi ha proseguito la corsa fino a via Adda dove ha urtato violentemente una Bmw, finita contro un albero, e ha concluso la corsa nella corsia opposta, scontrandosi contro una Citroen diretta verso Giussano.

Appena scattato l’allarme oltre alla Polizia locale sono giunti sul posto vari mezzi di soccorso, quatto ambulanze e una automedica, che hanno prestato assistenza alle persone coinvolte, due portate in codice verde all’ospedale di Carate Brianza e tre in codice giallo a Desio e Monza San Gerardo.