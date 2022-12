Cantieri poco segnalati e pericolosi: due multe a Brugherio

Appare come una grande contraddizione che cantieri stradali, aperti per aumentare la sicurezza degli automobilisti, vengano sanzionati per irregolarità di tipo procedurale: eppure è quanto è accaduto negli scorsi giorni a Brugherio in seguito a controlli effettuati da alcune pattuglie della Polizia locale. Due in particolare sono stati controllati dagli uomini del comandante Silverio Pavesi.

Cantieri poco segnalati e pericolosi: in via Caduti del Lavoro

Il primo nella giornata di lunedì 5 dicembre: alle 21 durante un normale pattugliamento delle strade, transitando in via Caduti del lavoro, in zona centro, gli agenti rilevavano come la ditta esecutrice dei lavori non avesse provveduto ad apporre l’idonea segnaletica stradale, non delimitando inoltre l’area complessiva del cantiere e in totale assenza delle luci di segnalazione notturne di colore rosso. Un potenziale pericolo per altri veicoli in transito. Per questo motivo veniva quindi imposto alla ditta in questione non solo l’obbligo di ripristinare le norme in materia di sicurezza in ambito viabilistico in casi di manutenzione del manto stradale, ma le veniva anche comminata una sanzione per un totale di 886 euro.

Brugherio cantiere

Cantieri poco segnalati e pericolosi: in via San Giuseppe

Caso molto simile a quello che veniva posto sotto la lente di ingrandimento il giorno seguente, martedì 6 dicembre, quando mancavano pochi minuti alle 17. Alcuni cittadini, presumibilmente residenti, richiedevano l’intervento dei vigili in via San Giuseppe, strada che si incrocia viale Lombardia poco prima dell’incrocio con via De Gasperi e via Nazario Sauro, nei cui pressi si trova anche un distributore di benzina. Gli agenti sopraggiunti riscontravano la presenza di un deposito di materiale che si presume fosse relativo alla messa in opera dei lavori di manutenzione in corso in quel tratto di strada. Anche in questo caso il cantiere non era debitamente segnalato agli automezzi in transito, essendo così causa di potenziale pericolo per gli automobilisti. La mancanza delle luci di segnalazione notturna nonché della corretta segnalazione dell’area, completavano il quadro che costava anche ai trasgressori il ripristino delle condizioni di sicurezza secondo le norme del codice della strada, nonché una sanzione di 866 euro.