Camparada dà il benvenuto ai bimbi nati nel 2023 insieme all’Unicef

Il Comune di Camparada dà il benvenuto ai bimbi nati nello scorso anno aderendo al progetto di “Cor et Amor,” a cura del dottor Luca Nardi, della “Giornata Nazionale della Gentilezza-Accoglienza Nuovi Nati 2023”. L’evento si è tenuto sabato 6 aprile in sala consiliare. A fare gli onori di casa ci hanno pensato il sindaco Mariangela Beretta e l’assessore ai Servizi Sociali Evi Artesani accogliendo le famiglie e i loro bebè. “Come lo scorso anno abbiamo collaborato con la classe quinta della nostra scuola primaria, che ha preparato per ciascun piccolo la chiave della gentilezza, simbolo della cura verso l’altro e dell’ingresso “ufficiale” nella comunità del paese” ha fatto sapere la giunta. Gli alunni e le alunne erano presenti con le loro docenti Elisa Nicolai e Lilly Carretta e, oltre alle chiavi, hanno letto un messaggio molto significativo e cantato una canzone dedicata al tema.

Camparada dà il benvenuto e gli alunni di quinta elementare

“Un momento davvero emozionante ed empatico. La novità di quest’anno è stata la scelta del pacco dono: una Pigotta dell’Unicef. E’ intervenuta la presidente del Comitato Provinciale Unicef di Monza e Brianza, dottoressa Maria Luisa Sironi, che ha presentato il progetto: “La Pigotta del Sindaco-Un bambino nato, un bambino salvato”. All’ingresso della sala era presente un banchetto dell’Unicef, con due volontarie e tante Pigotte da guardare e comprare” ha proseguito l’amministrazione. Il sindaco, la presidente Comitato Unicef, coadiuvate dall’assessore, hanno consegnato l’attestato di benvenuto e la Pigotta a ciascun nuovo nato, mentre gli alunni hanno dato le chiavi della gentilezza. “Le famiglie hanno apprezzato molto l’evento: un’occasione per conoscersi, un’opportunità per trascorrere un tempo di gioia condivisa, un diverso modo per approcciarsi alle Istituzioni, uno spunto di riflessione in questo periodo in cui le notizie che ci giungono dai mezzi di comunicazione sono foriere di violenza, cattiveria e incapacità di confrontarsi in modo civile e ragionevole – hanno concluso le esponenti dell’esecutivo Beretta -. Basta poco: un grazie, un per favore….per portare pace e serenità. Siamo contenti di aver dato tutti insieme il nostro piccolo contributo”. L’incontro si è chiuso con un piccolo rinfresco per tutti.